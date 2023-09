Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach otrzymało 15 nowych tabletów, aby dzieci mogły się uczyć jak zarządzać cukrzycą

- Jeżeli dorosła osoba ma problemy z tym, żeby zaakceptować, że dziecko choruje na cukrzyce, to ten mały dzieciak ma jeszcze większe problemy. Kochając nasze dzieci, mamy z tym duże kłopoty, żeby zaakceptować ten stan. Trzeba przewartościować swoje życie, nauczyć się bardzo wiele, myślę, że te tablety i edukacja są niezbędne do tego, żeby przygotować się do funkcjonowania z cukrzycą, do pomiarów glikemii, do komponowania jedzenia i do wielu innych czynności - mówi Ewa Borowiak-Zielińska.