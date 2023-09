Gra terenowa w Częstochowie. Dzięki niej najmłodsi poznają miasto

Gra terenowa w Częstochowie

Częstochowska Organizacja Turystyczna zaprosiła grupy przedszkolne, a także uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w nietypowym wydarzeniu - questingu. To innowacyjna forma poznawania miejsc historycznych, turystycznych i kulturalnych Częstochowy i jej okolic, a zarazem niezapomniana przygoda, podczas której uczestnicy przemierzają nieoznakowane szlaki, rozwiązując łamigłówki zawarte w specjalnych materiałach. Łączy elementy harcerskich podchodów, gier terenowych i nowych technologii.

Każdy uczestnik zabawy zamienia się w poszukiwacza skarbów. Na początku otrzymuje broszurę z trasą „questingową”, czyli zapisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami, rozwiązując słowno-matematyczne zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc, do których chce go zaprowadzić organizator.