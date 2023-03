Greenpeace: śląskie spółki górnicze JSW i PGG odpowiedzialne za katastrofę ekologiczną na Odrze. Jest odpowiedź na oskarżenia

Greenpeace: katastrofa na Odrze to wina spółek górniczych

Organizacja Greenpeace opublikowała raport, w którym odnosi się do katastrofy ekologicznej, mającej miejsce w ubiegłym roku na rzece Odra. Jak podkreślono w raporcie, poziom zasolenia wód kopalnianych trafiających ostatecznie do Odry i Wisły jest dziesiątki, a nawet setki razy wyższy niż w obu tych rzekach oraz kilka razy wyższy niż w Bałtyku. A za to - zdaniem Greenpeace - odpowiadają spółki górnicze.

- To właśnie działalność spółek górniczych oraz beztroskie spuszczanie stężonych roztworów soli do dopływów Odry należy uważać za pierwotną przyczynę zniszczenia ekosystemu tej rzeki. Kiedy w lecie przyjdą wyższe temperatury, a poziom rzeki w Odrze spadnie, może dojść do kolejnej katastrofy - informuje Greenpeace.

Jak poinformowano w raporcie przygotowanym przez Greenpeace, do wyrobisk górniczych stale napływają wody podziemne, które muszą być na bieżąco usuwane. Organizacja podkreśla, że wody te są odpompowywane z wyrobisk górniczych na powierzchnię i kierowane do pobliskich naturalnych lub sztucznych rowów odwadniających.