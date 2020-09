Gwidon Miklaszewski przewidział przyszłość, gdy koronawirus nie istniał. Czytelnicy dzwonią, jest afera z kalendarzem DZ

Mały chłopiec zadziera głowę do góry i mówi do siedzącej za biurkiem kobiety, jak mniemam wysoko postawionej urzędniczki lub co najmniej dyrektorki szkoły: "Wolałbym, proszę pani, uczyć się korespondencyjnie". Taki obrazek Gwidona Miklaszewskiego ujrzeli nasi Czytelnicy na wrześniowej stronie swojego kalendarza "Dziennika Zachodniego". Na początku miesiąca przewrócili kartę kalendarza i... zaczęło się. Dzwonią, piszą, pytają. Nikt nie chce nam uwierzyć, że to przypadek.

Kalendarz DZ na 2020 rok powstawał jesienią 2019. Nikt wtedy w Polsce (a właściwie nikt na świecie, może poza Chińczykami) nie zawracał sobie głowę koronawirusem. Pierwszy przypadek zakażenia w Europie potwierdzono dopiero 24 stycznia 2020 roku. W Polsce pierwsze zachorowania odnotowano jeszcze później, bo 4 marca. Nawet wtedy mało kto potrafił sobie wyobrazić, że kilka dni później uczniowie w całej Polsce przejdą na zdalne nauczanie. Ot, takie nauczanie korespondencyjne XXI wieku.