Hawajska barka w Blachowni już przyciąga turystów. "Częstochowskie Saint Tropez" odżywa. "Chcę, żeby tu znów były tłumy" - mówi właściciel Bartłomiej Romanek

Drewniana barka, leżaczek i palma. Kilkanaście kilometrów od Częstochowy poczujecie się jak na Hawajach. - Chcę, aby do Blachowni znów przyjeżdżały tłumy - mówi Tomasz Janas, przedsiębiorca, właściciel barki, który we współpracy z władzami miasta rozwija bazę turystyczną w tej miejscowości. Do hawajskiej barki już ustawiają się kolejki chętnych.