Hollywood w Kopalni Wieczorek. Kopalnia zamieniła się w plan filmowy. Powstaje tu "Gloomy Sunday"

Film krótkometrażowy pod roboczym tytułem „Gloomy Sunday” opowiada historię młodego mężczyzny - Henryka, który pracuje jako stróż w niedziałającej już kopalni Wieczorek w Katowicach.

- W kopalni mieliśmy w zasadzie trzy noce zdjęciowe. To był trudny, wyczerpujący plan. Pracowaliśmy przez całe noce i mieliśmy dużo materiału do nagrania, ale myślę, że było magicznie. Plenery i wnętrza kopalni są przepiękne i wciąż w interesującym stanie. Kopalnia już nie działa, jest tuż przed rewitalizacją. To przestrzeń pomiędzy starym i nowym. Też o tym robimy film. O momencie, który trudno uchwycić, który jest ulotny. To będzie film o ulotności - wyjaśnia Michał Piotrowski.