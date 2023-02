IEM Katowice 2023. Atrakcje dla graczy w rotundzie Spodka. Co można kupić u wystawców?

IEM Katowice 2023 to wielkie święto e-sportu, które przyciąga wielu ludzi z Polski i zagranicy. Do niedzieli 12 lutego w hali Spodka i w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach będzie się toczyć zacięta rywalizacja w aż 4 profesjonalnych turniejach: CS:GO mężczyzn, ESL Impact, czyli CS:GO kobiet, Starcraft oraz ESL R1. I choć to największy turniejowy rozmach w historii IEM Katowice, to wciąż jest to zaledwie część atrakcji, jakie towarzyszą imprezie.

Poza IEM Expo znajdującym się w MCK, fani gier mogą również skorzystać z oferty wystawców w rotundzie Spodka. Wśród atrakcji dostępne są m.in. symulatory wirtualnej rzeczywistości z goglami VR, stanowiska komputerowe z grami i punkty gastronomiczne. Co znajduje się na kilkunastu stoiskach? Dostępne są m.in. figurki i pluszaki z wizerunkami postaci ze znanych gier i animacji. W ofercie jest m.in. mały Yoda, Mario Bros i popularne pokemony. Poza tym fani mogą nabyć różnego rodzaju książki, plakaty, breloki, podręczniki i tutoriale. Na miejscu można też oczywiście kupić również gry. Udało nam się znaleźć kilka rodzajów karcianek, a także e-sportową wersję popularnego Monopoly.