II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej ma nowy sztandar. Powstał też Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej

- Sztandar to symbol najwyższej wartości. To symbol patriotyzmu, odwagi i szacunku. To dla nas zaszczyt, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego mogło przeżywać tę uroczystość w tak dostojnym gronie – powiedziała Elżbieta Rudzka, dyrektor II LO im. S. Żeromskiego.