II Mikołowskie Zawody Gryfny Agility Cup! Zobaczcie zdjęcia fantastycznych psów i ich właścicieli

Blisko 100 właścicieli ze swoimi psami zgłosiło się do II Zawodów Gryfny Agility Cup w Mikołowie. Impreza odbyła się na terenie stadionu AKS Mikołów.

W ramach zawodów przeprowadzono egzaminy w poszczególnych klasach, ale najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja w kategoriach agility open i jumping open dla psów w rozmiarach od XS do L.

Agility to sport sprawdzający posłuszeństwo i zwinność psa. Zadaniem zwierzęcia jest pokonanie toru przeszkód bezbłędnie i najszybciej, jak to możliwe. Ogromną rolę odgrywa tu przewodnik, który wskazuje kierunek głosem i gestami. Co ważne, psi sportowiec nie zna kolejności pokonywania przeszkód, więc wygrana zależy od jego zgrania z opiekunem.

Zobaczcie zdjęcia z Zawodów Gryfny Agility Cup w Mikołowie.