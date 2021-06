Ile kosztuje obiad w Beskidach? Sprawdziliśmy, czy ceny są takie jak nad morzem, czy wzrosły od ubiegłego roku

Dla branży turystycznej ostatni rok był bardzo trudny. Kolejne fale pandemii koronawirusa i kolejne lockdowny sprawiły, że przez wiele tygodni restauracje, puby, bary, kawiarnie były zamknięte i mogły sprzedawać dania tylko na wynos, co znacznie obniżyło rentowność prowadzonych biznesów. Jeśli do tego doliczymy rosnącą w kraju inflację, a co za rym idzie ceny towarów i usług, to nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, iż prowadzenie w takich warunkach firmy jest skrajnie trudne. Tymczasem zbliżają się wakacje. To dla branży turystycznej potencjalna szansa na podreperowanie budżetów.

W ubiegłym roku Beskidy tańsze niż Bałtyk

W ubiegłym roku u progu sezonu turystycznego, na fali krążących w sieci tzw. rachunków grozy, odwiedziliśmy kilka szczyrkowskich lokali gastronomicznych, by sprawdzić czy ceny w Beskidach również są tak wygórowane jak nad morzem. Okazało się, że nie. Za mniej niż 50 złotych można było kupić zestaw obiadowy, ale z bardziej wyszukanym daniem, niż sama ryba, surówki i frytki. Dostępne były także smaczne zastawy za mniejsze pieniądze.