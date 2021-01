Ile pieniędzy z WOŚP trafiło już do miast województwa śląskiego? Sprawdziliśmy. Chodzi o ponad 96 milionów złotych

Porodówka w Chorzowie będzie działać normalnie. NFZ przedłużył kontrakt z Urovitą. Ale szpital i tak przejmie porodówkę

Porodówka w Chorzowie będzie działać normalnie, nie zostanie zawieszona na kilka miesięcy. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył kontrakt spółce Urovita na prowadzenie oddziału ginekologiczno-położniczego w Chorzowie, ale tylko do końca czerwca 2021 roku. Do tego czasu porodówka będzie działać w dotychczasowym budynku z czerwonej cegły przy ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie. 1 lipca porodówkę przejmie natomiast Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, który do tego czasu przygotuje sale i sprzęt oraz będzie wnioskował o kontrakt z NFZ.