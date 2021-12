Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka poprowadzą Sylwester z Polsatem

Nowy show Polsatu: "Farma" od 17 stycznia

Na opuszczonej farmie położonej w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej kilkunastu odważnych „mieszczuchów”, rozpocznie swoją „sielską” przygodę. Jeśli ktoś z nich marzył o beztroskich wczasach pod gruszą, srogo się zawiedzie.

Miejskich wygód będzie brakować, a na horyzoncie będzie migotać wizja całkiem nowych obowiązków, o których mieszczuchom nawet się nie śniło. Brak bieżącej wody, Internetu, telefonu, codziennych miejskich wygód, a w zamian za to praca od świtu do nocy.

Czy uczestnicy przywykną do nowego trybu życia a Farma stanie się ich drugim domem? W tej niezwykłej przygodzie uczestnikom będą towarzyszyć - Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które występują w roli prowadzących.

"Farma" to reality show, w którym przyzwyczajeni do wygód i uroków wielkomiejskiego życia uczestnicy, będą musieli przetrwać w warunkach jakich do tej pory nie znali.