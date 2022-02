IMGW ostrzega przed wichurami w województwie śląskim. Wojewoda śląski wydał ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie IMGW w woj. śląskim

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze w województwie śląskim. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów i miast w naszym regionie.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest wysokie i wynosi 70 procent. Silny wiatr w naszym regionie ma występować w sobotę 5 lutego od godz. 4 do godz. 10.