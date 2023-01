Izera z nową kwotą dofinansowania Skarbu Państwa. Budżet wyda na polskiego elektryka 500 mln złotych Aneta Kasprzyk

Zapowiadana pierwotnie kwota dofinansowania ze strony Skarbu Państwa wzrosła o sto procent, czyli z zakładanych 250 mln zł do kwoty 500 mln zł. EMP Zobacz galerię (4 zdjęcia)

ElectroMobility Poland i Skarb Państwa 22 grudnia 2022 roku podpisały aneks do umowy inwestycyjnej z lipca ub. roku, dotyczącej samochodu elektrycznego izera. Na mocy nowego dokumentu kwota dofinansowania projektu przez Skarb Państwa zostanie podwojona. Nowa kwota dofinansowania to 500 mln złotych. Ma to zapewnić kontynuowanie prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki izery w Jaworznie.