Jacek Trzeciak w przerwie meczu zdemolował szatnię? Trenera Odry Wodzisław poniosły nerwy. „Zapłacę za szafkę, zapłacę za stolik" Piotr Chrobok

Zwycięstwo Odry Wodzisław w starciu z Gwarkiem Tarnowskie Góry zostało okupione zdemolowaniem szatni? Wszystko na to wskazuje. Demolki miał się dopuścić trener Jacek Trzeciak, który przyznał się do niej w pomeczowym wywiadzie. - Zapłacę za szafkę, zapłacę za stolik i będzie wszystko ok - powiedział szkoleniowiec, którego do szewskiej pasji doprowadziła słaba postawa zespołu w pierwszej części meczu. W drugiej połowie Odra zagrała już o wiele lepiej i wygrała 2:1.