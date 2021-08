Jak zwierzęta ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zniosły Fest Festival? Czy dla zwierząt nie był to za duży stres?

Fest Festival a zwierzęta ze śląskiego zoo

Fest Festival trwał cztery dni - od 11 do 14 sierpnia. To były 4. dni zabawy, 9 scen, 200 artystów i tysiące ludzi. Muzyka rozbrzmiewała od rana do późnych godzin nocnych. Na scenie wystąpili m.in. Kwiat Jabłoni, Sanah, Krzysztof Zalewski, Bass Astral x Igo, Kygo, James Bay,Tommy Cash, Aurora, oraz Alan Walker.

Na terenie Parku Śląskiego, na których odbył się Fest Festival przygotowano też wiele atrakcji - od stoisk gastronomicznych, przez świetlne ozdoby, możliwości spróbowania swoich sił na wakeboardzie po „namioty” Wioski Wina, zabawę w pianie i wiele innych.