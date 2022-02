Jan Powała. Bohater zasłużony dla Górnego Śląska

Jan Powała urodził się 7 lutego 1896 r. w Pszowie. Jego rodzicami byli Walenty i Paulina z domu Gilner. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął pracę w kopalni Leon w Rydułtowach jako górnik. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany 1 lipca 1915 r. do Armii Cesarstwa Niemieckiego. Od 27 sierpnia służył na froncie zachodnim we Francji, gdzie odniósł rany i od 9 listopada do 12 grudnia 1916 r przebywał na leczeniu w szpitalu w Brukseli. Z końcem 1917 r. został reklamowany z armii w celu kontynuacji pracy w kopalni.

Po zakończeniu I wojny światowej, w listopadzie 1918 r., wstąpił wraz z Franciszkiem Pukowcem do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, a przysięgę złożył w styczniu 1919 r. w domu Józefa Chrószcza Rydułtowach. W marcu POW GŚl w Rydułtowach została zadenuncjowana, a 14 maja Jan Powała wraz z Franciszkiem Pukowcem rozbroili ścigającego ich policjanta Gawrona.