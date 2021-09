Jastrzębie-Zdrój. Groźny wypadek na skrzyżowaniu. 51-letnia kobieta trafiła do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów Piotr Chrobok

51-letnia kobieta trafiła do szpitala w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło w Jastrzębiu. Na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Grodzkiej i Stodoły zderzyły się dwa samochody. Jak ustalili policjanci, przyczyną zdarzenia było niezastosowanie się do zmienionej organizacji ruchu i nieudzielenie pierwszeństwa.