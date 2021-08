Jastrzębie-Zdrój. Koniec z punktem szczepień w hali widowiskowo-sportowej. Teraz będzie się mieścił w budynku dworca autobusowego

Koniec z punktem szczepień w hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju

Zanosi się na spore zmiany w szczepieniach na koronawirusa w Jastrzębiu-Zdroju. Przetasowania dotyczą miejsc, w których wykonuje się szczepienia i w których swoją dawkę szczepionki na COVID-19 mogli przyjąć mieszkańcy.

Urząd Miasta w Jastrzębiu poinformował, że od 1 września zniknie Punkt Szczepień Powszechnych z hali widowiskowo-sportowej przy Alei Jana Pawła II. Oficjalne powody decyzji nie są znane, ale można przypuszczać, że mają one związek ze zbliżającym się początkiem siatkarskiego sezonu.

Pierwsze mecze Jastrzębskiego Węgla zaplanowano na początek października, a obecne zasady pandemiczne nie wyrażają sprzeciwu co do obecności kibiców na trybunach. W HWS punkt mieści się tuż przy głównym wejściu do hali, co stanowiłoby niemały problem logistyczny chociażby przy wpuszczaniu kibiców na obiekt i jednoczesnym szczepieniu pacjentów.