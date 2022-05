Jastrzębie-Zdrój. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych. I kierowca, i poszkodowany mieli zielone światło na skrzyżowaniu

Jastrzębie-Zdrój – przechodzień potrącony na przejściu

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego z udziałem pieszego przechodzącego przez oznakowane przejście. Do zdarzenia doszło 19 maja o godz. 5:20 na ulicy Podhalańskiej. 21-letni kierowca potrącił 71-letniego mężczyznę, który z obrażeniami nogi i głowy trafił do szpitala. Kierujący pojazdem nie ustąpił pieszemu pierwszeństwa na przejściu. Jak informuje asp. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, obaj uczestnicy zdarzenia mieli zielone światło na skrzyżowaniu. Kierujący pojazdem ruszył przepisowo spod sygnalizacji i podczas wykonywania manewru skrętu nie zauważył żółtego światła ostrzegającego przed pieszymi na jezdni. Poszkodowany wyszedł na jezdnię zgodnie z przepisami, nie ma więc mowy o wtargnięciu na drogę. 71-latek ma złamaną nogę, na rany głowy założone zostały szwy. Jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wypadek na przejściu dla pieszych – policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze jastrzębskiej drogówki przypominają, że kierujący pojazdami mają określone obowiązki na drodze. Należy pamiętać, by każdorazowo podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych bądź skrzyżowania, zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Istotne jest również zwrócenie uwagi na to, co dzieje się poza jezdnią. Pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo na drodze. Ten sam przepis dotyczy rowerzystów dojeżdżających do oznakowanego przejazdu. Kierujący pojazdami mają ponadto obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, w sytuacji w której pieszy przechodzi przez tę drogę.