Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z Moravia Steel. Przez siedem lat będzie dostarczać węgiel do największej huty w Czechach

Przed siedem lat będzie obowiązywać umowa podpisana przez Jastrzębską Spółkę Węglową z największym czeskim producentem stali, spółką Moravia Steel a.s.. Przedsiębiorstwa doszły do porozumienia co do dostaw polskiego węgla do Czech.

- Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2022 roku została podpisana umowa ramowa na dostawy węgla pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju a MORAVIA STEEL a.s. z siedzibą w Trzyniec Czechy - podaje w oficjalnym komunikacie JSW.

Opiewająca na 2,6 miliarda złotych umowa obejmuje dostawy węgla - w głównej mierze węgla koksującego, ale nie tylko - do huty w Trzyńcu, w której głównym udziałowcem jest spółka Moravia Steel. Pierwszy węgiel z kopalń JSW do Czech ma zostać wysłany jeszcze w styczniu 2022 roku. Ostatnie zgodnie z umową wysyłki węgla mają nastąpić w grudniu 2028 roku. Spółka nie podaje, ile w tym czasie węgla trafi do Czech.