Jaworzno. Od kilku dni można oglądać 2 sezon "Barbarzyńców" (Netflix). Serialowe postaci charakteryzował Marian Folga i jego ekipa

W piątek, 21 października 2022 roku Netflix rozpoczął Sezon 2 "Barbarzyńców". Sześć odcinków nowej serii powstawało w Polsce – w Krakowie i Alwernii. To, jak wyglądają postaci z najnowszej niemieckiej produkcji Netflixa, zawdzięczamy między innymi jaworznianom. Wśród charakteryzatorów na planie, znalazł się utytułowany mistrz bodypaintingu, Marian Folga wraz ze swoją ekipą.

Mistrz, 7 dziewczyn i przypadek

- Nasz udział w "Barbarzyńcach" to właściwie przypadek. Zadzwoniła znajoma, z pytaniem, czy mogę pomóc na planie i czy mam kogoś więcej do charakteryzacji. Zebrałem swoją ekipę i pojechaliśmy - opowiada Marian Folga.- Byliśmy jedną z ekip charakteryzatorskich przy pracy nad serialem - dodaje.

Na plan filmowy "Barbarzyńców" Folga pojechał z siedmioma swoimi uczennicami. To, podobnie do utytułowanego jaworznickiego bodypaintera, nagradzane w wielu konkursach, także międzynarodowych, dziewczyny: Weronika Brandys, Eliza Sosnowska, Tatiana Sysak, Natalia Młynarz, Wiktoria Sojka, Wiktoria Wędzicha, Anna Lorenc.

Barbarzyńcy spod ręki Folgi

Główna baza w Alwernii

Na plan serialu ekipa z Jaworzna dojeżdżała codziennie. Główne miasteczko filmowe, główna baza mieściła się w Alwernii. Zdjęcia do 2 sezonu "Barbarzyńców" kręcono właśnie tam i w okolicznych, podkrakowskich lokalizacjach.

- Nieraz na planie trzeba było być o 4 rano. Zanim mogliśmy przystąpić do pracy, codziennie około godziny staliśmy w kolejce na testy covidowe - z uśmiechem zdradza Folga.- Do dzisiaj na planach niemieckich produkcji tak to wygląda - dodaje.