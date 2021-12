Jeźdźcy na wzgórzu, czyli wystawa rzeźb w bielskim muzeum. Warto się wybrać, bo potrwa tylko do końca roku

Wystawa „Jeźdźcy na wzgórzu”

Inicjatorem i kuratorem wystawy „Jeźdźcy na wzgórzu” prezentowanej w bielskim muzeum jest światowej sławy rzeźbiarz mieszkający w Bielsku-Białej Bronisław Krzysztof.

„Jeźdźcy Apokalipsy - wydaje się, że to proste przesłanie. W latach 90. ubiegłego wieku zrodziła się nadzieja, która towarzyszyła temu czasowi. Przerodziła się w chaos i mocno zmieniła losy ludzi. W tym czasie na fali przemian otrzymałem w 1994 roku propozycję realizacji rzeźby w miejscu dotychczas związanym z poprzednim systemem. Postanowiłem zrealizować coś, co będzie refleksją dla tych czasów, a zrazem zapowiedzią nowej nadziei. Mój wybór padł na realizację czterech rzeźb, których bazą ideową są jeźdźcy Apokalipsy według świętego Jana” - napisał w katalogu do wystawy Bronisław Krzysztof.

Tamta realizacja nie doszła do skutku, a Bronisław Krzysztof do tematu powrócił w 2019 roku. Zaprosił do pracy nad czterema jeźdźcami Apokalipsy rzeźbiarzy - Milana Luká-ča ze Słowacji, Marka Brzózkę z Węgier i Petera Nižňanskýego z Czech - prosząc ich o przygotowanie własnej interpretacji biblijnego tekstu. Efekty prac artystów możemy oglądać w bielskim muzeum do końca roku.