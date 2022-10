Joanna Wołosz po meczu Polska - Serbia: Jestem wkurzona i jednocześnie dumna z naszej drużyny

Było blisko do zwycięstwa nad Serbią od siedmiu lat, przegrałyście, ale to był jeden z najlepszych meczów polskiej kadry w ostatnim czasie.

Joanna Wołosz: To znaczy, że jesteśmy coraz bliżej wygrania z takim klasowym rywalem. Na maksa szkoda, że się nie udało. Jestem wkurzona, ale mimo wszystko jestem tak dumna z tego zespołu, że zostawiłyśmy kawał serducha, nie położyłyśmy przed nimi. Mimo kłopotów, tak jak pokazywałyśmy przez całe te mistrzostwa, każdy przeciwnik musiał drżeć i być skoncentrowany do końca, bo nie wiadomo jak, ale wychodziłyśmy z opresji, tak samo ten mecz wyciągnęłyśmy do tie-breaka. W nim grałyśmy bardzo dobrze, ale było trochę pecha. To był tylko i wyłącznie pech. Jestem dumna, pokazałyśmy fajną siatkówkę. Kibice do nas wrócili… Wydaje mi się, że pokazałyśmy sobie, że żeńska siatkówka potrafi grać z klasowymi rywalami. Wydaje mi się, że jest dużo więcej plusów niż minusów tego turnieju. Mam nadzieję, że to jest początek czegoś fajnego, że z taką fajną energią zaczniemy kadrę za rok.