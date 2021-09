Już widać drewniane belki na stalowej konstrukcji egzotarium w Sosnowcu. Będą też panele fotowoltaiczne

Egzotarium składa się z dwóch części

Całe egzotarium składa się z dwóch części. Jedna, to część wykonana z żelbetonu, a druga to konstrukcja metalowo drewniana, na koniec będzie pokryta szklanymi panelami. Właśnie w tej ostatniej, będzie się mieściła palmiarnia. To tu zobaczymy najwyższe z roślin, bo też właśnie szklana część obiektu będzie najwyższa. W szczytowym punkcie obiekt będzie miał tu prawie 24 metry wysokości. To ma rozwiązać problemy, z jakimi borykała się obsługa starego pawilonu egzotarium, wyburzonego w 2019 roku. Szklany pawilon nie mieścił już prawie 80-letnich ogromnych, majestatycznych palm czy fikusów. To najstarsze rośliny, rosnące tu od momentu otwarcia egzotarium w 1956 roku. Gdy powstanie nowy pawilon, rośliny, obecnie przechowywane w sosnowieckich szkołach, wrócą na dawne miejsce, ale już do nowego ezgotarium.