Kabaret w Zagłębiu Sosnowiec. Klub wydał oświadczenie

Pojawienie się Kacpra Smolenia w podstawowej jedenastce Zagłębia Sosnowiec na mecz z Sandecją Nowy Sącz było wielką niespodzianką. Młody piłkarz leczy przecież poważną kontuzję i nikt sie go na boisku nie spodziewał. Jeszcze większym zaskoczeniem było jednak jego zejście z murawy już w 16 sekundzie spotkania!

- To była bardzo mocno przemyślana decyzja i wiedzieliśmy, że będzie na nas wylana za nią masa krytyki. Przyjmujemy ją, bo nie powinno się tak postępować. Taką decyzję podjął jednak klub, bo Kacper zaliczył nam sporo minut, dzięki czemu możemy wspomóc budżet klubu z premii za Pro Junior System - przyznał trener Artur Skowronek.

Nazwisko młodzieżowca Zagłębia trafiło do trendów w mediach społecznościowych. Ale z pewnością nie o taką popularność 19-latkowi chodziło.

- Przygotowywaliśmy Kacpra i całe jego środowisko na to, co będzie się działo - zaznaczył Skowronek. - Całą krytykę biorę na siebie, to ja dokonałem tej zmiany. Mamy świadomość,że ta decyzja może nam dać kilkaset tysięcy złotych.