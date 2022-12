Katowice. Klub Pomarańcza dał CZADU. Bad Santa Snow przyciągnęło tłumy, a dziewczyny rozgrzały parkiet do czerwoności! Zobacz zdjęcia BOW

Dziewczyny rozgrzały parkiet do czerwoności! Zobacz zdjęcia z gorącej nocy. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Klub Pomarańcza Katowice Zobacz galerię (41 zdjęć)

Impreza Bad Santa Snow 13 grudnia w klubie Pomarańcza Katowice przyciągnęła tłumy! Dziewczyny szalały na parkiecie i rozgrzały go do czerwoności. Ale to była impreza! Ci, którzy nie byli, mogą bardzo żałować. To była gorąca noc!