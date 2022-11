Katowice. Kuchnia wegetariańska w szkole specjalnej. Warsztaty dla młodych kucharzy z szefem kuchni Sebastianem Gołębiewskim. ZDJĘCIA

„Te dzieciaki (…) mają większą motywację”

10 listopada zostaliśmy zaproszeni do obserwowania warsztatów kulinarnych przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach. Uczniów szkolił Sebastian Gołębiewski ze Szkoły Gotowania Little Szef dla dzieci. Na co dzień pracuje także jako kucharz, trener kulinarny i szef kuchni. Jak młodzi adepci gastronomii poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami?