Katowice. Na Mariackiej trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia ogródków gastronomicznych. Część lokali zaprosi gości tuż po północy

Na ulicy Mariackiej w Katowicach, gdzie tych lokali jest najwięcej, przygotowania do inauguracji sezonu pod chmurką rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu.

Zobaczcie zdjęcia z przygotowań do otwarcia ogródków

W miniony piątek (7 maja) stała już konstrukcja ogródka przed lokalem Do Sopotu. Miejsce na ogródek gastronomiczny miał już Coctail Bar Mariacka, natomiast przed Ministerstwem Śledzia i Wódki wystawione zostały krzesełka.

Przy lokalu Do Sopotu prace trwały m.in. przy montażu ozdobnego oświetlenia. Wszystko, by zdążyć na czas bo to jedno z miejsc, które otworzy się dla gości tuż po północy, 15 maja.