Katowice. Ostatni pacjenci opuszczą szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Od 1 czerwca rozbiórka

Jeszcze pięciu pacjentów przebywa w szpitalu tymczasowym, który utworzono w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wszyscy jeszcze dziś, 31 maja opuszczą szpital.

- W szpitalu obecnie przebywa pięciu pacjentów. Trzy osoby jeszcze dziś zostaną wypisane do domów - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.

- Dwie osoby przebywają pod respiratorami i one zostaną przetransportowane do szpitala MSWiA w Katowicach, gdzie będzie kontynuowane ich leczenie - dodaje Kucharzewska. Transport tych pacjentów również obędzie się dzisiaj. Wieczorem rozpocznie się dezynfekcja całego obiektu. 1 czerwca rozpocznie się rozbiórka szpitala tymczasowego, tak by w lipcu Międzynarodowe Centrum Kongresowe, mogło wrócić do swojej pierwotnej funkcji.