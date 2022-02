Kibice na meczu Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice. Goście w play off zagrają z jedynką

Przed ostatnią kolejką sezonu regularnego jedyna zagadka dotyczyła najważniejszej kwestii, czyli drużyny, która do play off wystartuje z jedynką, co oznacza przywileje w postaci decydujących meczów na własnym lodzie. Wszystko w swoich rękach mieli hokeiści GKS Katowice i tej szansy nie zmarnowali wygrywając w Sosnowcu, chociaż w ostatnich dwóch minutach bronili się w podwójnym osłabieniu, a atmosfera na trybunach była więcej niż gorąca.

Rywalizacja w play off rozpocznie się od ćwierćfinałów. Nowinką był sposób dobierania par. Nie wynikał on z miejsc w tabeli, a z decyzji podejmowanej w klubach z miejsc 1-4, przy czym „czwórka” nie ma możliwości wyboru. Najpierw przeciwnika z grupy 5-8 wybierał zwycięzca sezonu zasadniczego, potem ekipa z drugiego miejsca, a następnie trzeciego. Według naszych informacji trenerzy postanowili jednak zastosować się do układu stawki, czyli GKS zagra z Zagłę biem, Unia z Sanokiem, Jastrzębie z Energą, a Cracovia z Tychami.