Kobieta w ciąży zmarła w szpitalu w Pszczynie, bo "nie rozpoznano wstrząsu septycznego". Wyniki kontroli NFZ są bezlitosne

Izabela była w 22. tygodniu ciąży. We wrześniu zgłosiła się do lecznicy po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Z relacji jej bliskich wynika, że lekarze zwlekali z działaniem aż płód sam obumrze. Choć z SMS-ów i doniesień pacjentki z łóżka obok wynika jasno, że informowała personel szpitala o swoim pogarszającym się samopoczuciu. W efekcie u kobiety doszło do wstrząsu septycznego i zmarła.

Na początku listopada Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Pszczynie. Kontrolerzy sprawdzali, czy pacjentki na oddziale ginekologiczno-położniczym placówki miały zapewnioną właściwą opiekę, weryfikowali realizację umowy z NFZ oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Wyniki postępowania są dla placówki druzgocące.