„Koduj z Gigantami - Szyfry i Zagadki”. Ponad 20 tys. uczniów postawiło pierwsze kroki w programowaniu

Koduj z Gigantami! Warsztaty z programowania w całej Polsce

Warsztaty to nie tylko nauka połączona z zabawą. Jak przekonują organizatorzy, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do nauki programowania jako umiejętności niezbędnej w dzisiejszym cyfrowym świecie i pokazanie im bezpiecznego sposobu na korzystanie z nowych technologii.