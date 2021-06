Kolejny wąż w Sosnowcu! Wąż zbożowy pełzał ulicami Środuli. Kilka dni temu w Sosnowcu schwytano pytona królewskiego

- Jak się okazuje, dla Pana Mariusza to już… piąty wąż złapany w ciągu ostatnich lat. Głównie są to węże zbożowe, które są dość popularne wśród hodowców, a jednocześnie nie są jadowite. Mimo wszystko proszę właścicieli o jak najlepsze zabezpieczenie terrariów, aby Wasi pupile pozostali tam, gdzie ich miejsce - dodał prezydent Sosnowca.

- Gadem okazał się wąż zbożowy, który najprawdopodobniej komuś po prostu "zwiał" z terrarium. One chyba lgną już do nowego Egzotarium - żartował w mediach społecznościowych Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wcześniej, 20 czerwca, w centrum Sosnowca złapano pytona królewskiego. Węża zauważyła jedna z mieszkanek miasta. Nie mogła uwierzyć w to co widzi - w okolicy ul. 3 Maja i sosnowieckiego "Ślimaka" kobieta zaważyła węża. Ciemnobrązowe plamy upstrzone jasnobrązowymi wzorami sugerowały, że był to pyton królewski. Do węża przyjechała straż miejska. St. insp. Mariusz Tyszkiewicz bez problemu złapał pytona.