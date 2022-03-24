КОЛИ НАСТАНЕ МИР? СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ (Kiedy nadejdzie pokój? Sytuacja na froncie)

Чи буде Китай на стороні Росії, чи піде Лукашенко війною, чи оголосить Путін мобілізацію резервістів? Усі ці питання зараз не мають відповіді. Тому дати точний прогноз не може ніхто, адже немає чітко нарисованой картини. Проте, зараз є всього два варіанти припинення війни - повноцінна наша перемога на фронті і досягнення миру в результаті переговорного процесу. Розпочнемо з останнього.
Зараз навколо переговорів ходить безліч спекуляцій починаючи з того, що делегація РФ із слів Подоляка йде на поступки, закінчуючи тим, що Путін в сьогоднішній розмові з президентом Туреччини декларує усі ті ж вимоги до України, які були на момент початку бойових дій.
В цілому зараз є цілих три міжнародні формати: посередництво Туреччини в особі Эрдогана, посередництво Ізраїлю в особі Беннета і переговори США з Китаєм. Якщо Туреччина і Ізраїль направляють свої зусилля на те, щоб змусити Путіна до миру, що є апріорі безперспективною затією, то США прагнуть вибити одну з вірогідних опор путінського режиму - Китай. Багато прибічників Путіна абсолютно серйозно зараз розраховують на Пекін, незважаючи що статистичні дані повністю на стороні здорового глузду. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю - 6 трлн. доларів, а об'єм торгівлі Китаю з Росією - 150 млрд. доларів.
Це якщо коротко про так звану "дружбу" між Росією і Китаєм і про те, чи готовий Пекін відмовитися від зовнішнього світу переорієнтувавши свою економіку заради 2,5 процентної Росії, у якої в структурі експорту немає ніякої технологічної продукції, - один газ, вугілля, нафта і ліс. Тому виходить, що залежність РФ від Китаю зараз буде колосальна, а залежність Китаю від РФ залишиться на колишніх 2,5 відсотках. У таких умовах, Байден може домовиться, щоб Сі Цзиньпин вплинув на Путіна в питанні зупинки війни в Україні. Про це вже пише видання Bloomberg у своїй сьогоднішній статті, яка вийшла напередодні переговорного процесу Пекіна і Вашингтону. Скажіть, а яка вигода буде для Китаю? США у відповідь зможе зняти накладені раніше торгові бар'єри і розблоковувати деякі сегменти свого ринку для китайських компаній. Це десятки, а то і сотні мільярдів доларів.
Тому баланс переговорних позицій США і Китаю знаходиться в рівновазі, а це означає, що існує простір для компромісу. Ці переговори можуть дати багато що, адже хоч би збереження нейтралітету за Китаєм означатиме, що у Путіна не залишиться потужних джерел наповнення необхідних ресурсів для ведення бойових дій.
Що стосується інших ініціатив, то ми слабо віримо, що особисто Путін продавиться хоч на якийсь компроміс з тією ж Туреччиною або Ізраїлем. Він готовий йти до кінця і тільки Китай зараз зможе визначити як швидко цей кінець для Путіна настане.
СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ
Самими проблемними точками на даний момент є Маріуполь і частина півдня України. Природно небо залишається нашою глобальною проблемою, рішення якої практично відкриє дорогу до вірогідної перемоги в цій війні. Зверніть увагу, що російська армія за 27 дня військових дій так нічого і не показала у військовому плані. Їх ганяють майже по усіх 5 напрямах. Розмови "Візьмемо Київ за 3 дні" різко девальвували до "Ми не планували окуповувати Україну". Зайшовши в нашу країну відразу з 5 напрямів, їх просування зупинили скрізь і тому єдине, що армія РФ зараз може робити - це тероризувати мирне населення і бомбити українські міста.
Ми повинні розуміти, що в РФ зараз декілька валютних курсів: офіційного, реального і експортного. Це практично Венесуельський сценарій, де є низький офіційний курс, але купити по ньому валюту неможливо і тому росте спред між первинним і вторинним ринком. Тобто реальний курс 125 рублів за долар, а купити можна десь в обмінниках або на чорному ринку за 200-300 рублів. Саме тому офіційний курс Росії зараз заморожений і не відбиває дійсність. Інакше, якби у Центрального Банку РФ були б долари, вони не забороняли вільну конвертацію валют до вересня і не вводили обмеження на зняття і виведення засобів за кордон
Коли ж буде падіння? Воно вже йде зараз, просто уряд Росії намагається його розтягнути в часі лише накопичуючи проблеми. Про економіку Росії у нас є окрема стаття, яку ми написали тиждень тому. Перечитайте її. Якщо коротко, то повного краху не буде - буде 20-30% зростання інфляції, примітивізація економічної поведінки росіян і дефіцит товарів споживчого профілю. Природно ВВП просяде на 10-15% і наступного року впаде на 5-7% без перспективи подальшого зростання. Якщо говорити в цілому, то ситуація в економіці Росії погіршуватиметься, проте планово і поступово.
Але найголовніше, це Воля і любов до Батьківщини великого Українського Народу!
Текст невідомого автора, з Міста-Героя Маріуполь, який знаходитися більше трьох тижнів у блокаді.
Він неперевершений, бо всіляє впевненість у нашій перемозі і підкріплює нашу силу духа.
Назва: Коли ми переможемо, ми знімемо комедію про цю війну.
«Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.
Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
І про циган, які вкрали танк у росіян.
І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
І як голодні кацапскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
Ще є баба Надя, як голос народу.
Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї “Ростех” – російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ Н***Й!"
Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.»
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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