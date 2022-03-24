КОЛИ НАСТАНЕ МИР? СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ (Kiedy nadejdzie pokój? Sytuacja na froncie)

В цілому зараз є цілих три міжнародні формати: посередництво Туреччини в особі Эрдогана, посередництво Ізраїлю в особі Беннета і переговори США з Китаєм. Якщо Туреччина і Ізраїль направляють свої зусилля на те, щоб змусити Путіна до миру, що є апріорі безперспективною затією, то США прагнуть вибити одну з вірогідних опор путінського режиму - Китай. Багато прибічників Путіна абсолютно серйозно зараз розраховують на Пекін, незважаючи що статистичні дані повністю на стороні здорового глузду. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю - 6 трлн. доларів, а об'єм торгівлі Китаю з Росією - 150 млрд. доларів. Це якщо коротко про так звану "дружбу" між Росією і Китаєм і про те, чи готовий Пекін відмовитися від зовнішнього світу переорієнтувавши свою економіку заради 2,5 процентної Росії, у якої в структурі експорту немає ніякої технологічної продукції, - один газ, вугілля, нафта і ліс. Тому виходить, що залежність РФ від Китаю зараз буде колосальна, а залежність Китаю від РФ залишиться на колишніх 2,5 відсотках. У таких умовах, Байден може домовиться, щоб Сі Цзиньпин вплинув на Путіна в питанні зупинки війни в Україні. Про це вже пише видання Bloomberg у своїй сьогоднішній статті, яка вийшла напередодні переговорного процесу Пекіна і Вашингтону. Скажіть, а яка вигода буде для Китаю? США у відповідь зможе зняти накладені раніше торгові бар'єри і розблоковувати деякі сегменти свого ринку для китайських компаній. Це десятки, а то і сотні мільярдів доларів. Тому баланс переговорних позицій США і Китаю знаходиться в рівновазі, а це означає, що існує простір для компромісу. Ці переговори можуть дати багато що, адже хоч би збереження нейтралітету за Китаєм означатиме, що у Путіна не залишиться потужних джерел наповнення необхідних ресурсів для ведення бойових дій. Що стосується інших ініціатив, то ми слабо віримо, що особисто Путін продавиться хоч на якийсь компроміс з тією ж Туреччиною або Ізраїлем. Він готовий йти до кінця і тільки Китай зараз зможе визначити як швидко цей кінець для Путіна настане.

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Самими проблемними точками на даний момент є Маріуполь і частина півдня України. Природно небо залишається нашою глобальною проблемою, рішення якої практично відкриє дорогу до вірогідної перемоги в цій війні. Зверніть увагу, що російська армія за 27 дня військових дій так нічого і не показала у військовому плані. Їх ганяють майже по усіх 5 напрямах. Розмови "Візьмемо Київ за 3 дні" різко девальвували до "Ми не планували окуповувати Україну". Зайшовши в нашу країну відразу з 5 напрямів, їх просування зупинили скрізь і тому єдине, що армія РФ зараз може робити - це тероризувати мирне населення і бомбити українські міста.

Ми повинні розуміти, що в РФ зараз декілька валютних курсів: офіційного, реального і експортного. Це практично Венесуельський сценарій, де є низький офіційний курс, але купити по ньому валюту неможливо і тому росте спред між первинним і вторинним ринком. Тобто реальний курс 125 рублів за долар, а купити можна десь в обмінниках або на чорному ринку за 200-300 рублів. Саме тому офіційний курс Росії зараз заморожений і не відбиває дійсність. Інакше, якби у Центрального Банку РФ були б долари, вони не забороняли вільну конвертацію валют до вересня і не вводили обмеження на зняття і виведення засобів за кордон

Коли ж буде падіння? Воно вже йде зараз, просто уряд Росії намагається його розтягнути в часі лише накопичуючи проблеми. Про економіку Росії у нас є окрема стаття, яку ми написали тиждень тому. Перечитайте її. Якщо коротко, то повного краху не буде - буде 20-30% зростання інфляції, примітивізація економічної поведінки росіян і дефіцит товарів споживчого профілю. Природно ВВП просяде на 10-15% і наступного року впаде на 5-7% без перспективи подальшого зростання. Якщо говорити в цілому, то ситуація в економіці Росії погіршуватиметься, проте планово і поступово.

Але найголовніше, це Воля і любов до Батьківщини великого Українського Народу!

Текст невідомого автора, з Міста-Героя Маріуполь, який знаходитися більше трьох тижнів у блокаді.

Він неперевершений, бо всіляє впевненість у нашій перемозі і підкріплює нашу силу духа.

Назва: Коли ми переможемо, ми знімемо комедію про цю війну.

«Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.

Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.

І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.

І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.

І про циган, які вкрали танк у росіян.

І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.

І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.

І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.

І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.

І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.

І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.

Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.

І як голодні кацапскі солдатики крали продукти в супермаркетах.

І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.

І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.

І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.

І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.

І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.

І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.

І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.

Ще є баба Надя, як голос народу.

Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.

Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.

І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.

І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.

І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї “Ростех” – російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.

І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.

І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.

І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ Н***Й!"

Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.

А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.»

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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