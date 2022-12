Kompot z suszu. Przepis na tradycyjną wigilijną potrawę. Jak go przyrządzić? Mamy wyśmienity sposób, który musicie wypróbować!

Napój zaliczany do 12 tradycyjnych, wigilijnych dań

Kompot z suszu - pomocnik wigilijnej kolacji

Kompot z suszu, szczególnie podczas wigilijnej kolacji jest wsparciem dla naszych jelit, które w ten wieczór mogą go potrzebować. W kompocie znajdują się duże ilości kwasów owocowych, które wytwarzają w naszym organizmie wiele dobrych bakterii. Dodatkowo jest to bogate źródło błonnika. To również doskonały napój na gaszenie pragnienia, co może okazać się zbawienne podczas wigilijnej kolacji, kiedy przejadamy ogromne ilości jedzenia.