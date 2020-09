Koniec z kostką brukową na drogach rowerowych w Katowicach. Na nowych i remontowanych będzie asfalt

- Już w tej sprawie zwróciliśmy się do gestorów sieci, by rozwiązanie to zastosować przy inwestycji, którą będziemy w najbliższym czasie realizować wzdłuż ulicy Lotnisko, a także będziemy wnioskować, by w przypadku już zatwierdzonych projektów także rezygnować z kostki. Ponadto wszystkie nowe inwestycje, dla których obecnie opracowujemy wytyczne, a także remontowane odcinki dróg rowerowych będą w całości wykonywane z nawierzchni asfaltowej – dodał Marcin Krupa.