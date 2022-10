Konopiska. Mężczyzna wjechał samochodem do agencji ubezpieczeniowej, w której przebywali pracownicy. Zobaczcie zdjęcia! Barbara Romańczuk

W czwartek, ok. godziny 9 w Konopiskach, przy ulicy Częstochowskiej doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna wjechał do agencji ubezpieczeniowej, w której przebywało trzech pracowników. Co było przyczyną wypadku?