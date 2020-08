Koszmarny wypadek na trasie Kleszczów - Gliwice. Zginęło 9 osób z busa, zmiażdżonego przez autokar na trasie DK88

Koszmarny wypadek zdarzył się na trasie DK88 między Kleszczowem a Gliwicami. W nocy z soboty na niedzielę zderzył się bus z autokarem. 9 osób, podróżujących busem, zginęło na miejscu, gdy pojazd przewrócił sią na bok i dachem uderzył w rozpędzony autokar. Ranni są pasażerowie autokaru - to 7 osób.

Koszmarny wypadek busa i autokaru na DK 88 Do potwornego wypadku doszło na trasie między Kleszczowem a Gliwicami w noc z soboty na niedzielę. Dziewięć osób zginęło, siedem zostało rannych. W najcięższym stanie jest kierowca autokaru. Był zakleszczony, strażacy musieli wyciąć autokar, żeby go wydostać. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Wszystkie ofiary śmiertelne to kierowca i pasażerowie busa. Jak informuje policja "to cztery kobiety i pięciu mężczyzn. Wszyscy byli mieszkańcami Podkarpacia". Jechali do pracy w Holandii. AKTUALIZACJA GODZ. 12

Akcja ratunkowa została zakończona. Droga jest przejezdna.

AKTUALIZACJA GODZ. 10:54

Została zatrzymana jedna osoba, niż te biorące w zdarzeniu, która to mogła mieć związek z wypadkiem, bądź go spowodować. To kierowca samochodu osobowego volkswagen touran. - Prowadził manewr wyprzedzania, co mogło przyczynić się do wypadku - informuje policja. Na jutro zaplanowane są tzw. czynności prokuratorskie z tą osobą. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Trasa DK88 jest już przejezdna

AKTUALIZACJA GODZ. 10:00

Trasa DK 88 jest wciąż zamknięta w niedzielę rano. Obecnie na miejscu pracuje policja i prokuratura. Przesłuchiwany jest jeden ze świadków wypadku - kierowca samochodu osobowego. - Do wypadku doszło wczoraj, 22 sierpnia, około godziny 22:30 na DK 88, na jej dziewiątym kilometrze – mówi podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Zderzyły się ze sobą bus marki renaul trafic z autokarem. Autokar jechał od strony Wrocławia w stronę centrum Gliwic, a bus odwrotnie, od Gliwic w stronę autostradowego węzła Kleszczów.

Jak doszło do tragicznego wypadku na DK88 W pewnym momencie kierowca busa w jakichś okolicznościach stracił panowanie nad kierownicą. Policja jeszcze nie ustaliła dokładnie dlaczego, ale prowadzi czynności w tej sprawie. - Mamy różne hipotezy, które sprawdzamy – dodaje podinsepktor Marek Słomski.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar wiozący 48 pasażerów m.in. z Rudy Śląskiej jechał od strony Wrocławia w stronę centrum Gliwic. Z naprzeciwka jechał bus wypełniony dziewięcioma osobami i doszło do zderzenia tych pojazdów. - Bus przewrócił się na bok. Sunąc na boku przemieścił się na przeciwległy pas jezdni i został uderzony w dach przez nadjeżdżający autokar. Wszystkie dziewięć osób w busie marki renault trafic zginęły na miejscu, nie mieli szans. Siła uderzenia była ogromna. - informuje podinsp. Marek Słomski. Tuż po wypadku na miejscu interweniowało pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Lądował także śmigłowiec LPR, który przetransportował kierowce autokaru do szpitala. Działania trwały całą noc.

Autokarem wracali pracownicy ochrony, którzy wieczorem pracowali we Wrocławiu. Przewoźnik autokarowy postawił drugi pojazd, który zabrał resztę pasażerów, którym nic się nie stało, do miejsca docelowego. Od 22:30 do teraz nadal trwają czynności na miejscu i potrwają jeszcze ok. półtorej godziny.