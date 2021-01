Koszmarny wypadek policjanta z Sosnowca. Piotr Habryka potrzebuje pomocy po potrąceniu na przejściu dla pieszych

Policjanci z Sosnowca postanowili wesprzeć swojego kolegę i apelują o pomoc w jego rehabilitacji. Piotr Habryka to policjant wydziału d/w z przestępczością gospodarczą KMP w Sosnowcu. W lutym 2019 roku uległ tragicznemu wypadkowi - został potrącony na przejściu dla pieszych. Od tego czasu trwa walka o jego powrót do zdrowia. Niestety koszty leczenia i rehabilitacji są drogie. Policjanci proszą więc o przekazanie dla Piotra Habryki 1% podatku.

- Piotrek był silnym, niezwykle aktywnym mężczyzną – policjantem i wielkim pasjonatem sportu. Futbol nie ma przed nim tajemnic. To właśnie od tej pasji pochodzi jego pseudonim - "Kapeć". Ta pasja jest też motorem do ogromnych wysiłków podejmowanych przez Piotrka podczas ćwiczeń każdego dnia - informują sosnowieccy policjanci.

To był okropny wypadek. Po potrąceniu ranny policjant doznał silnego urazu czaszkowo – mózgowego. Przeżył, zwyciężył 3-miesięczną walkę o swoje życie. Teraz walczy o powrót do zdrowia. Obecnie poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale jednocześnie bardzo kosztownej rehabilitacji.

Jak piszą, policjant poczynił już ogromne postępy, jednak cały czas potrzebne jest wsparcie, bo rehabilitacja sporo kosztuje. Policjanci z Sosnowca organizują różne akcje, by jego rodzina otrzymała wsparcie na jego leczenie. Obecnie trwa okres rozliczeń podatkowych. Pieniądze na leczenie Piotra można sykać, gdy ktoś przekaże 1% swojego podatku na jego leczenie. Co zrobić? Wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej OPP wpisać dane: KRS: 0000272272 z dopiskiem: dla Piotra Habryki.

