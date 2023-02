Krokomierz- jaką aplikację wybrać do mierzenia kroków? Zobacz 7 propozycji internautów dla urządzeń z systemem Android

10 000 kroków dziennie – tyle potrzebuje nasz organizm, aby być sprawnym

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) minimalna dzienna liczba kroków to 8–10. tysięcy. Aby móc dokładnie zmierzyć pokonany dystans coraz częściej instalujemy w naszych telefonach aplikacje służące liczeniu kroków. Licznik kroków jest jedną z najpopularniejszych aplikacji dostępnych w sklepie google play wykorzystywaną do monitorowania codziennych aktywności typu jogging , nordic walking, czy wyjście do sklepu i spacer z pupilem. Nowoczesne krokomierze wykorzystują moduł GPS, aby liczyć kroki i śledzić przebieg trasy. Pokazują, ile kalorii spaliliśmy podczas naszego spaceru i treningu, tworząc statystyki naszej codziennej aktywności fizycznej.