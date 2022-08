Książka „Szklane ptaki”. Opowieść o wojnie i miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To piękna, wzruszająca i tragiczna historia Monika Krężel

Katarzyna Zyskowska, „Szklane ptaki”, Wydawnictwo Znak Literanova, Kraków 2022, stron 415 Fot. Monika Krężel Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Książka „Szklane ptaki” to historia, pięknej, wzruszającej i tragicznej historii dwojga młodych ludzi. Ona – delikatna, drobniutka, z kasztanowym warkoczem, studentka polonistyki. On – czuły, śliczny chłopiec, niezwykły poeta. Basię i Krzysztofa połączyła miłość, jaką spotkać można tylko w najbardziej wzruszających romansach. I gdyby nie to, że - jak to w Polsce bywa - stali się ofiarami historii, żyliby pewnie długo i szczęśliwie, bo ta miłość pokonałaby wszystko.