Kto usunie niebezpieczne odpady z Bytomia-Łagiewnik? Miasto szuka wykonawcy

Mają one jednak zniknąć - jeszcze w tym roku. Będzie to możliwe dzięki pozyskanej przez miasto dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kwota wynosi ok. 3 mln zł.

- Dla tego terenu nigdy nie było wydanej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. Ujawnione odpady w Łagiewnikach stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, dlatego cieszę się, że udało się nam pozyskać tak duże dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będzie usunięcie i utylizacja porzuconych tam toksycznych substancji - przypomina Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

W połowie maja Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego ogłosił konsultacje rynkowe (potrwają one co najmniej do 10 czerwca). Ich celem jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie podmiotu, który w 2021 usunie i zutylizuje niebezpieczne odpady podrzucone na teren przy ul. Szybów Rycerskich. - Ma to nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - informuje bytomski UM.