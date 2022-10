Które grzyby są trujące? Jak zapylane są kwiaty? Czym się różni osa od trzmiela? Poznaj Aleję Obserwatorów Przyrody w Chorzowie

Gdzie znajdziemy ścieżkę edukacyjną?

Tuż przed końcem lata do użytku została oddana Aleja Obserwatorów Przyrody w Chorzowie. Jest to projekt zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego. Całość kosztowała (wraz z opłatą za roczne utrzymanie) ponad 200 tysięcy złotych. Wykonawca oddał aleję do użytku jeszcze przed ostatecznym terminem zakończenia prac.