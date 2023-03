Kultowe domki letniskowe z PRL: blaszaki w lesie, drewniana Brda, awangardowy Diogenes i inne. Jak wyglądają dzisiaj? Danuta Pałęga

Powoli odchodzą do lamusa, choć we wspomnieniach milionów Polaków wciąż tętnią życiem. Wypoczywano w nich głównie latem, jednak niektóre dostosowane były do całorocznego użytkowania. Miały ciekawe kształty, unikatowe rozwiązania przestrzenne i niepodważalnie stanowiły nieodłączny element wakacji każdego wczasowicza w czasach PRL: kultowe domki letniskowe. Pamiętacie je wszystkie?