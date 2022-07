Kultura. Irena Kwiatkowska rozkochała śląską publiczność. Listy słał wicewojewoda, tęskniło wielu

Irena Kwiatkowska: „Śląsk. Jeździliśmy do Bytomia, Zabrza, Gliwic..."

Do Katowic młoda wtedy aktorka Irena Kwiatkowska przyjechała na sezon teatralny 1937/38

Do Katowic młoda wtedy aktorka Irena Kwiatkowska przyjechała na sezon teatralny 1937/38

Ściągnął ją z Warszawy dyrektor katowickiego teatru, Marian Sobański, chociaż nie widział w niej amantki. Była jednak oryginalna, przykuwała uwagę i potrafiła rozśmieszać jak nikt. Brak urody typowej dla piękności grających heroiny co prawda przeszkadzał artystce w przyjęciu do szkoły teatralnej, ale nie w późniejszej pracy. Wybitny aktor i reżyser, Aleksander Zelwerowicz, uparł się w komisji egzaminacyjnej, żeby tej dziewczynie, córce warszawskiego drukarza, może mało efektownej, ale pełnej uroku, dać jednak szansę w szkole. Był odosobniony w swojej opinii, została jednak przyjęta do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, gdzie wyszlifowała swój talent jak diament.