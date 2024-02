Las Murckowski z aleją chronionych buków i dwoma nowymi Zespołami Parkowo-Krajobrazowymi. WIDEO i ZDJĘCIA

- Dla mnie to sytuacja normalna i oczywista, że Katowickie Nadleśnictwo i Miasto Katowice współpracują - mówi Jarosław Makowski, zastępca prezydenta Katowic. Efektem tej współpracy jest ochrona i pielęgnacja Murckowskich buków, które wskazali mieszkańcy i społecznicy. Cieszę się, że leśnicy w tej nowej sytuacji społecznej będą tymi, którzy wyjątkowymi drzewami będą się opiekować. Nadleśnictwo ma do tego ludzi, tak zwany know how i narzędzia - dodaje.