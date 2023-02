Las Vegas w katowickim Spodku? Władze miasta chcą ucywilizować hazard i akceptują wnioski o nowe kasyna. Byłyby zyski z... podatków

Katowice nie Lizbona, to może Las Vegas?

Pod koniec 2022 roku do Rady Miasta Katowice wpłynęły dwa wnioski o wydanie pozytywnej opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy al. Korfantego 35. To infrastruktura Spodka, w której działa Hotel Diament. Czy będzie tam kasyno? Starają się o to dwa podmioty z Warszawy: MEDELLA S.A. oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

W czwartek, 2 lutego, podczas sesji Rady Miasta Katowice odbyła się dyskusja na ten temat, którą w imieniu mieszkańców podjęła Barbara Wnęk-Gabor. Radna pytała, czy jest zgoda na to, aby na terenie kultowego, sportowego obiektu jakim jest Spodek, była prowadzona działalność hazardowa.