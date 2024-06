Lato po śląsku - te słówka musicie znać! Hyc, fojera, ligysztul, cug i inne! Prawdziwe Hanysy znają je wszystkie! A wy? Sprawdźcie

Aby uczcić nadchodzące wakacje, zebraliśmy dla Was słówka charakterystyczne dla letniego czasu w tym regionie. 'Hyc', 'fojera', 'ligysztul', 'cug' - to tylko niektóre z nich. Sprawdźcie czy znacie je wszystkie!

Wander, auswais, furt - czyli Hanys w podróży!

Wraz z nadejściem lata czekają nas podróże w różne zakątki i wymarzone przez dzieci wakacje. W słowniku śląskim znajdziemy wiele słów związanych właśnie, z tym nadchodzącym okresem. Czy wiecie jak po śląsku powiemy "paszport", "samolot" czy "kostium kąpielowy? Zajrzyjcie do naszej galerii, może przypomnicie sobie lub poznacie nowe słowo?

Śląska godka

Brzmienie śląskiej godki jest wyjątkowe - dla niezaznajomionego ucha może być trudne do zrozumienia, jednak dla rodowitych Ślązaków to język, który doskonale oddaje ich codzienne życie, tradycje i kulturę. Wiele z tych słów ma korzenie sięgające lokalnych zwyczajów i historii, co sprawia, że śląska godka jest nie tylko narzędziem komunikacji, lecz także nośnikiem kulturowego dziedzictwa.

Przekazywanie śląskiej gwarze z pokolenia na pokolenie, często w postaci rodzinnych opowieści i anegdot, pełni istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu. Młodzi Ślązacy z dumą uczą się godki, dążąc do zachowania tego unikalnego aspektu swojego dziedzictwa