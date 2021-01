Ławeczka z posągiem Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej i rondo jej imienia? Ruszyła giełda pomysłów na upamiętnienie artystki

- Chcemy podkreślić, że pani Maria, urodzona w przedwojennej Białej, mieszkała w naszym mieście i nigdy go na stałe nie opuściła, zawsze podkreślając swe przywiązanie do niego i lokalny patriotyzm. Dlatego też upamiętnienie to powinno być wieloaspektowe - zwraca uwagę dr Grzegorz Wnętrzak, wiceprezes stowarzyszenia w petycji przesłanej do prezydenta Bielska-Białej.